Расширяемая карта и релиз не раньше 2024 года. Слухи о GTA 6 подтвердил ещё один человек

Игровой репортёр Bloomberg и инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил все последние слухи о GTA 6. Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что релиз игры стоит ожидать не раньше 2024 года. Он также добавил, что в игре будет расширяемая за счёт обновлений карта, хотя в начале она будет меньше, чем карта из GTA 5, несколько играбельных персонажей, а одним из героев станет девушка-хакер. Действие игры будет происходить в современном Вайс-Сити, а персонажи смогут рассчитываться криптовалютой.

По информации Тома, Rockstar не анонсирует GTA 6, потому что хочет дождаться того момента, когда консолями нового поколения сможет обладать большинство игроков. Скептически настроенные фанаты указывали на то, что эти слухи могут оказаться ложными, но их подтверждает уже второй уважаемый и авторитетный человек из индустрии. По словам Шрайера, утверждения Тома точно совпадают с тем, что он слышал о GTA 6 из своих источников.