Футболист Маркус Рашфорд подарил 9-летнему ребёнку PS5 в благодарность за его добрые дела

9-летний мальчик по имени Джейкоб, проживающий в небольшом английском городе Сент-Хеленс, занялся благотворительностью и вступил в организацию, которая борется с детской бедностью. Это заметил нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд и в знак благодарности за добрые дела мальчика он прислал ему PlayStation 5.

Фото: videogameschronicle.com

«Мы добры не для того, чтобы нас заметили. Мы добры, так как это правильно. Приятно помогать другим. Я испытал гордость, читая в «Твиттере» истории о том, как ты помог людям. Чтобы выразить свою благодарность и признательность, я хотел бы, чтобы ты принял этот подарок», — написал Маркус.

Джейкоб сказал BBC News, что когда он получил этот подарок, то очень обрадовался. Настолько, что начал буквально прыгать по комнате: «Рашфорд — мой любимый игрок, и я надеюсь увидеть больше матчей сборной Англии с его участием», — сказал мальчик.

Вместе с консолью игрок положил диск с игрой PES 2021, на обложке которой он изображён вместе с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Альфонсо Дэвисом.