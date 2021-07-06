Футболист Маркус Рашфорд подарил 9-летнему ребёнку PS5 в благодарность за его добрые дела

9-летний мальчик по имени Джейкоб, проживающий в небольшом английском городе Сент-Хеленс, занялся благотворительностью и вступил в организацию, которая борется с детской бедностью. Это заметил нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд и в знак благодарности за добрые дела мальчика он прислал ему PlayStation 5.
Фото: videogameschronicle.com
«Мы добры не для того, чтобы нас заметили. Мы добры, так как это правильно. Приятно помогать другим. Я испытал гордость, читая в «Твиттере» истории о том, как ты помог людям. Чтобы выразить свою благодарность и признательность, я хотел бы, чтобы ты принял этот подарок», — написал Маркус.
Джейкоб сказал BBC News, что когда он получил этот подарок, то очень обрадовался. Настолько, что начал буквально прыгать по комнате: «Рашфорд — мой любимый игрок, и я надеюсь увидеть больше матчей сборной Англии с его участием», — сказал мальчик.
Вместе с консолью игрок положил диск с игрой PES 2021, на обложке которой он изображён вместе с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Альфонсо Дэвисом.
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