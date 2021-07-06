В PUBG официально объявили о сотрудничестве с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) официально объявили о сотрудничестве с нападающим клуба АПЛ «Тоттенхэм Хотспур», представителем Южной Кореи Сон Хын Мином. В официальном «твиттере» видеоигры появилась публикация со скриншотом скина футболиста и надписью «Сон идёт».

Публикация доступна в «твиттере» PUBG.

О деталях сотрудничества PUBG и Сон Хын Мина пока неизвестно, однако ранее появлялась информация, что в игру добавят некоторые фирменные эмоции Сона. Также не исключено, что в PUBG появится отдельный «мерч» футболиста, в который, среди прочих, войдут бутсы, джерси, комплект снаряжения и оружия.

Напомним, Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. С 2010 года Сон вызывается в национальную команду Кореи.