В PUBG официально объявили о сотрудничестве с нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) официально объявили о сотрудничестве с нападающим клуба АПЛ «Тоттенхэм Хотспур», представителем Южной Кореи Сон Хын Мином. В официальном «твиттере» видеоигры появилась публикация со скриншотом скина футболиста и надписью «Сон идёт».
Публикация доступна в «твиттере» PUBG.
О деталях сотрудничества PUBG и Сон Хын Мина пока неизвестно, однако ранее появлялась информация, что в игру добавят некоторые фирменные эмоции Сона. Также не исключено, что в PUBG появится отдельный «мерч» футболиста, в который, среди прочих, войдут бутсы, джерси, комплект снаряжения и оружия.
Напомним, Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. С 2010 года Сон вызывается в национальную команду Кореи.
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