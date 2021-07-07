Майнеры из Китая привлекают красивых девушек, чтобы побыстрее продать видеокарты

После того как правительство Китая приняло жёсткую позицию относительно добычи и продажи криптовалюты, майнеры стали выставлять на рынок видеокарты со своих ферм. Чтобы продать эти видеокарты побыстрее, они обратились за помощью к молодым и красивым девушкам.
Майнеры просто вспомнили про старый трюк: берём товар, фотографируем полуголых девушек с ним и в описании пишем, что студентка ищет покупателей, чтобы продать видеокарту и оплатить обучение в университете. При этом видеокарты продаются по очень заманчивым ценам. Можно найти объявления, где GeForce RTX 3080 продают в количестве 600 штук. Если взять все 600 штук, то каждая видеокарта обойдётся всего в 2999 юаней или 34 тыс. рублей.
Примеры таких объявлений:
Фото: hkepc.com/20484/
Фото: hkepc.com/20484/
Тот факт, что эти карты использовались для майнинга, должен стать красным сигналом для покупателей. Вряд ли вам понадобится видеокарта, которая работала 24 часа в сутки, семь дней в неделю при высоких температурах.
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