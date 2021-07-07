Русифицированный подзаголовок для S.T.A.L.K.E.R. 2 — это требование самой Microsoft

В июне украинские геймеры выразили недовольство полным названием S.T.A.L.K.E.R. 2. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Выяснилось, что вины разработчиков в этом нет: сделать русскоязычный вариант названия подзаголовка — это требование самой Microsoft. По мнению компании, название Chernobyl более привычное и узнаваемое, чем Chornobyl.

Новость по теме Украинские геймеры недовольны полным названием S.T.A.L.K.E.R. 2

Ранее стало известно, что главный герой игры Скиф будет одиночкой — во время прохождения кампании он обойдётся без напарников. Действие игры будет происходить спустя десять лет после окончания оригинала. За это время Зона серьёзно разрослась и теперь занимает большую территорию. Что касается игровой валюты, то в игре будут использоваться украинские купоны, которые после развала СССР использовались в качестве валюты Украины.



Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер станет временным эксклюзивом Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.