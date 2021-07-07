Русифицированный подзаголовок для S.T.A.L.K.E.R. 2 — это требование самой Microsoft

В июне украинские геймеры выразили недовольство полным названием S.T.A.L.K.E.R. 2. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Выяснилось, что вины разработчиков в этом нет: сделать русскоязычный вариант названия подзаголовка — это требование самой Microsoft. По мнению компании, название Chernobyl более привычное и узнаваемое, чем Chornobyl.
Ранее стало известно, что главный герой игры Скиф будет одиночкой — во время прохождения кампании он обойдётся без напарников. Действие игры будет происходить спустя десять лет после окончания оригинала. За это время Зона серьёзно разрослась и теперь занимает большую территорию. Что касается игровой валюты, то в игре будут использоваться украинские купоны, которые после развала СССР использовались в качестве валюты Украины.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер станет временным эксклюзивом Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
- 7 июля 2021
-
13:57
-
13:30
-
12:48
-
12:10
-
00:41
- 6 июля 2021
-
21:00
-
17:29
-
15:01
- 5 июля 2021
-
01:54
-
01:12
- 4 июля 2021
-
15:01
-
13:07
-
12:45
-
02:20
-
01:50
-
01:22
-
01:03
-
00:33
-
00:11
- 2 июля 2021
-
23:42
-
22:25
-
22:07
-
20:24
-
19:04
- 1 июля 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:56
-
15:08
- 30 июня 2021
-
20:13
-
17:25
-
16:50
-
16:22
- 29 июня 2021
-
21:46
-
16:57
-
14:54