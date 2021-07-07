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Русифицированный подзаголовок для S.T.A.L.K.E.R. 2 — это требование самой Microsoft

Русифицированный подзаголовок для S.T.A.L.K.E.R. 2 — это требование самой Microsoft
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В июне украинские геймеры выразили недовольство полным названием S.T.A.L.K.E.R. 2. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Выяснилось, что вины разработчиков в этом нет: сделать русскоязычный вариант названия подзаголовка — это требование самой Microsoft. По мнению компании, название Chernobyl более привычное и узнаваемое, чем Chornobyl.

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Ранее стало известно, что главный герой игры Скиф будет одиночкой — во время прохождения кампании он обойдётся без напарников. Действие игры будет происходить спустя десять лет после окончания оригинала. За это время Зона серьёзно разрослась и теперь занимает большую территорию. Что касается игровой валюты, то в игре будут использоваться украинские купоны, которые после развала СССР использовались в качестве валюты Украины.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер станет временным эксклюзивом Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.

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