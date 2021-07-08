The International 10 по Dota 2 перенесён в Румынию. Вероятно, турнир пройдёт при зрителях

Valve перенесла The International 10 из Швеции в Румынию. Турнир пройдёт в Бухаресте на самом большом стадионе Румынии — Arena Nationala.
Изменилась и дата проведения турнира. Изначально чемпионат должен был состояться с 5 по 15 августа в Стокгольме. Теперь же The International 10 пройдёт с 7 по 17 октября. Комментатор Виталий v1lat Волочай считает, что проблем со зрителями к октябрю быть не должно.
Стадион Arena Nationala вместимостью в 55 тыс. человек
Фото: www.stadiumguide.com
Valve приняла решение о переносе главного турнира года по Dota 2 из столицы Швеции, так как не смогла договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это давало бы игрокам привилегии при получении виз.
9 июня Valve подала апелляцию, но шведское правительство отклонило её. Тогда 14 июня они обратились к ним с повторной просьбой пересмотреть своё решение, но не получили никакого ответа.
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