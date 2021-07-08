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Аренда стадиона для The International 10 обойдётся Valve в 500 тысяч евро

Аренда стадиона для The International 10 обойдётся Valve в 500 тысяч евро
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The International 10 пройдёт с 7 по 17 октября в Бухаресте на самом большом стадионе Румынии — Arena Nationala. По информации g4media, Valve заплатит мэрии Бухареста за аренду стадиона около € 500 тыс. Для сравнения, концерт группы Metallica на том же стадионе обошёлся музыкантам в € 28 тыс.

Помимо аренды в € 500 тыс., правительство Румынии возьмёт комиссию (около $ 400 тыс.) из призового фонда чемпионата, который составляет $ 40 млн.

Valve общалась с правительством Румынии о проведении турнира в Бухаресте ещё перед началом Евро-2020, но остановилась на варианте со Стокгольмом.

Турнир планировалось провести в столице Швеции с 5 по 15 августа 2021 года, но организаторы мероприятия не смогли договориться со шведской спортивной федерацией, чтобы киберспортивный турнир считался элитным спортивным мероприятием. Это давало бы игрокам привилегии при получении виз.

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