CD Projekt RED опровергла слухи о скором выходе крупнейшего патча для Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED опровергла слухи о том, что в недавнем рекламном ролике Cyberpunk 2077 присутствует анонс крупнейшего на данный момент патча игры.
Представители студии сообщили, что ролик был призван лишь напомнить об обновлении 1.2, а также доступности игры на PlayStation, Xbox и PC. При этом отмечается, что все сведения про запланированные обновления будут публиковаться разработчиками на фирменных интернет-площадках.
Ранее блогеры в «Инстаграме» обсуждали возможность выхода нового патча Cyberpunk 2077. Как заметил геймер Тайлер Маквикер, сейчас в Steam проводят тесты разных версий Cyberpunk 2077, что потенциально может привести к выпуску крупного патча.
Ранее у Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.23, которое показалось пользователям относительно небольшим.
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