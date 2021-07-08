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CD Projekt RED опровергла слухи о скором выходе крупнейшего патча для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED опровергла слухи о скором выходе крупнейшего патча для Cyberpunk 2077
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Компания CD Projekt RED опровергла слухи о том, что в недавнем рекламном ролике Cyberpunk 2077 присутствует анонс крупнейшего на данный момент патча игры.

Представители студии сообщили, что ролик был призван лишь напомнить об обновлении 1.2, а также доступности игры на PlayStation, Xbox и PC. При этом отмечается, что все сведения про запланированные обновления будут публиковаться разработчиками на фирменных интернет-площадках.

Ранее блогеры в «Инстаграме» обсуждали возможность выхода нового патча Cyberpunk 2077. Как заметил геймер Тайлер Маквикер, сейчас в Steam проводят тесты разных версий Cyberpunk 2077, что потенциально может привести к выпуску крупного патча.

Ранее у Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.23, которое показалось пользователям относительно небольшим.

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