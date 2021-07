Авторы из России создали фанатский трейлер ремастера Need for Speed Underground 2

Российские 3D-дизайнеры опубликовали фанатский трейлер ремастера Need for Speed Underground 2. В видео авторы пофантазировали над тем, как мог бы выглядеть трейлер к ремастеру аркадных гонок Need for Speed Underground 2. В ролике звучит одна из культовых композиций Need for Speed Underground 2 — ремикс Riders On The Storm в исполнении группы The Doors.

Видео доступно на YouTube-канале Odonata Cinema.

По сюжету ролика главный герой прибывает в аэропорт Бэйвью и ему звонит Рэйчел Теллер — девушка, которая впоследствии будет всячески помогать ему. Она оставляет ему свой Nissan 350Z, чтобы тот пригнал машину к автосалону. Видео авторы завершили в стиле сцены из фильма «Форсаж 7», в которой герои Доминик Торетто и Брайн О’Коннер разъезжаются в разные стороны

Напомним, ремастер Need for Speed Hot Pursuit вышел в ноябре 2020 года и получил от пользователей смешанные оценки.