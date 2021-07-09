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Майнеры из Китая продают GeForce RTX 3060 за 25 тыс. рублей

Майнеры из Китая продают GeForce RTX 3060 за 25 тыс. рублей
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Китайское правительство делает всё возможное, чтобы биткоин и другие криптовалюты исчезли из китайской экономики. Это основная причина появления большого количества видеокарт на местном рынке.

Ещё недавно эти видеокарты были частью майнинг-ферм, а сейчас они продаются по рекордно низким ценам. Некоторые видеокарты серии GeForce RTX 3060 можно увидеть с ценником от $ 336, или 25 тыс. рублей, до $ 450, или 34 тыс. рублей. Чтобы видеокарты разошлись быстрее, некоторые продавцы привлекают красивых девушек.

Фото: videocardz.com

Тот факт, что эти карты использовались для майнинга, должен стать красным сигналом для покупателей. Вряд ли вам понадобится видеокарта, которая работала 24 часа в сутки, семь дней в неделю при высоких температурах.

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