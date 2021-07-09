Мбаппе будет лицом FIFA 22

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит оставаться лицом футбольного симулятора FIFA. Вслед за FIFA 21 Мбаппе попадёт на обложку и FIFA 22. Об этом сообщается в соцсетях футбольного симулятора производства компании EA Sports.

Видео взято из «Инстаграма» Ea Sports

Трейлер новой версии игры будет представлен 11 июля.

В сезоне-2020/2021 француз провёл а «ПСЖ» 47 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. На Евро-2020 со сборной Франции Мбаппе добрался до стадии 1/8 финала, где команда в серии пенальти уступила Швейцарии.