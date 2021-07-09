Стало известно, когда состоится премьера второго сезона сериала «Ведьмак»

Премьера второго сезона сериала про ведьмака Геральта состоится 17 декабря 2021 года в сервисе Netflix. Об этом было объявлено на мероприятии WitcherCon.

Фантастическая драма основана на серии книг писателя Анджея Сапковского. В ней рассказывается о приключениях охотника на монстров Геральта из Ривии. Во втором сезоне Геральт наконец-то воссоединится с Цири. Они проведут немало времени в Каэр Морхене. Геральт и другие ведьмаки, включая Ламберта и Весемира, будут обучать Цири контролю над собственными силами.

Во втором сезоне появится несколько новых личностей, включая ветерана «Игры престолов» Кристофера Хивью. Он сыграет роль затворника Нивеллена. А Пол Бульон («Острые козырьки») выступит в роли Ламберта.