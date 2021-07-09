The Witcher 3 выйдет на новых консолях в течение года — в игре появится контент из сериала

На мероприятии WitcherCon разработчики The Witcher 3 рассказали, что обновлённая версия игры выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series до конца года и будет включать в себя все вышедшие DLC для оригинальной игры, а также новый контент из одноимённого сериала от Netflix.
Поиграть в ремастер смогут не только обладатели новых консолей, но и игроки на ПК. Прежде всего в игре будет улучшена картинка, которая бы соответствовала новым консолям и мощным ПК. В этом случае авторам, возможно, придётся повысить системные требования.
Новый контент будет добавлен в виде бесплатных дополнений. Разработчики добавят броню Геральта из одноимённого сериала и часть других предметов. Все владельцы оригинальной версии получат ремастер бесплатно.
Премьера второго сезона сериала про ведьмака Геральта состоится 17 декабря 2021 года в сервисе Netflix. Геральт наконец-то воссоединится с Цири и они проведут немало времени на базе ведьмаков в Каэр Морхене, где ведьмаки будут обучать Цири, как контролировать свои силы.
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