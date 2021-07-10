Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

«Сбербанк» будет издавать игры для консолей

«Сбербанк» будет издавать игры для консолей
Аудио-версия:
Комментарии

Глава игрового направления «Сбербанка» SberGames Алиса Чумаченко на конференции White Nights объявила, что компания займётся выпуском игр на консолях и запуском собственного магазина.

«Все игры SberGames будут меняться в реальном времени в зависимости от того, кто в них играет. Это огромный прыжок к моей мечте», — цитирует Чумаченко App2Top.

С помощью системы персонализации игра сможет «подсвечивать» игроку удобные для него пути или интересные ему механики.

Магазин будет открыт для всех и при подключении разработчики получат доступ ко всей экосистеме «Сбера». Тут будут всевозможные проекты, от мобильных и HTML-5 до сюжетных и сетевых для PC. Облачный гейминг также станет частью сервиса.

Вдобавок «СберИгры» займутся собственной разработкой, а также будут заказывать проекты у сторонних разработчиков и заниматься выпуском игр партнёров. Среди прочего окажутся и игры для консолей.

На старте компания будет ориентироваться на Россию, но затем обсуждается и выход на другие регионы

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021