«Сбербанк» будет издавать игры для консолей

Глава игрового направления «Сбербанка» SberGames Алиса Чумаченко на конференции White Nights объявила, что компания займётся выпуском игр на консолях и запуском собственного магазина.

«Все игры SberGames будут меняться в реальном времени в зависимости от того, кто в них играет. Это огромный прыжок к моей мечте», — цитирует Чумаченко App2Top.

С помощью системы персонализации игра сможет «подсвечивать» игроку удобные для него пути или интересные ему механики.

Магазин будет открыт для всех и при подключении разработчики получат доступ ко всей экосистеме «Сбера». Тут будут всевозможные проекты, от мобильных и HTML-5 до сюжетных и сетевых для PC. Облачный гейминг также станет частью сервиса.

Вдобавок «СберИгры» займутся собственной разработкой, а также будут заказывать проекты у сторонних разработчиков и заниматься выпуском игр партнёров. Среди прочего окажутся и игры для консолей.

На старте компания будет ориентироваться на Россию, но затем обсуждается и выход на другие регионы