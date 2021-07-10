«Сбербанк» будет издавать игры для консолей

Глава игрового направления «Сбербанка» SberGames Алиса Чумаченко на конференции White Nights объявила, что компания займётся выпуском игр на консолях и запуском собственного магазина.
«Все игры SberGames будут меняться в реальном времени в зависимости от того, кто в них играет. Это огромный прыжок к моей мечте», — цитирует Чумаченко App2Top.
С помощью системы персонализации игра сможет «подсвечивать» игроку удобные для него пути или интересные ему механики.
Магазин будет открыт для всех и при подключении разработчики получат доступ ко всей экосистеме «Сбера». Тут будут всевозможные проекты, от мобильных и HTML-5 до сюжетных и сетевых для PC. Облачный гейминг также станет частью сервиса.
Вдобавок «СберИгры» займутся собственной разработкой, а также будут заказывать проекты у сторонних разработчиков и заниматься выпуском игр партнёров. Среди прочего окажутся и игры для консолей.
На старте компания будет ориентироваться на Россию, но затем обсуждается и выход на другие регионы
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