Запечатанный картридж The Legend of Zelda для NES продали за 65 миллионов рублей

На аукционе был продан запечатанный картридж игры The Legend of Zelda для 8-битной консоли Nintendo Entertainment System. Картридж был приобретён за $ 870 тыс. В переводе на наши деньги это почти 65 млн рублей. В апреле 2021 года был продан запечатанный картридж игры Super Mario Bros. за $ 660 тыс.
Фото: theverge.com
Почему эти картриджи настолько ценны? В данном случае картридж The Legend of Zelda выпускался ограниченной партией в течение нескольких месяцев 1987 года, прежде чем был заменён другим картриджем в начале 1988 года. Проданный картридж является самой ранней копией The Legend of Zelda.
The Legend of Zelda — серия видеоигр в фэнтезийном сеттинге. Игровой процесс представляет собой комбинацию из аркады, ролевой игры, квеста, головоломки и платформера. К 2017 году в серию вошло 19 официальных игр, выпущенных на всех основных игровых консолях Nintendo.
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