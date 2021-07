Запечатанный картридж The Legend of Zelda для NES продали за 65 миллионов рублей

На аукционе был продан запечатанный картридж игры The Legend of Zelda для 8-битной консоли Nintendo Entertainment System. Картридж был приобретён за $ 870 тыс. В переводе на наши деньги это почти 65 млн рублей. В апреле 2021 года был продан запечатанный картридж игры Super Mario Bros. за $ 660 тыс.

Фото: theverge.com

Почему эти картриджи настолько ценны? В данном случае картридж The Legend of Zelda выпускался ограниченной партией в течение нескольких месяцев 1987 года, прежде чем был заменён другим картриджем в начале 1988 года. Проданный картридж является самой ранней копией The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda — серия видеоигр в фэнтезийном сеттинге. Игровой процесс представляет собой комбинацию из аркады, ролевой игры, квеста, головоломки и платформера. К 2017 году в серию вошло 19 официальных игр, выпущенных на всех основных игровых консолях Nintendo.