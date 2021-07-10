Косплеерша Лада Люмос предстала в образе эльфийской чародейки из The Witcher 3

Одна из самых известных косплеерш России Лада Люмос предстала в образе Иды Эмеан аэп Сивней — эльфийской чародейки из вселенной The Witcher 3.
Ида встречается во всех трёх играх серии, хоть и является второстепенным персонажем. В оригинале она упоминается разведчиком Реимом, когда он говорит с Геральтом про магов. Во второй части её включают в список возможных преступников, убивших королей Демавенда и Фольтеста. В третьей части Ида появляется в магической беседе с Йеннифэр. Возлюбленная Геральта просит её перевести слова с древнего эльфского диалекта. Ида выполняет просьбу Йен, но отказывается ей помочь в войне с Дикой Охотой.
В ранних версия The Witcher 3 она должна была играть важную роль, но потом её участие в сюжете сократили. Она предпочитает жёлтые платья и не носит украшения из драгоценных камней или металлов, предпочитая янтарь, жемчуг и кораллы. А ещё её можно узнать по рыжеватым волосам.
Ида в The Witcher 3:
Ида в Гвинте:
Ида в исполнении Лады Люмос:
Фото: instagram.com/ladalyumos
Фото: instagram.com/ladalyumos/
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