Косплеерша Лада Люмос предстала в образе эльфийской чародейки из The Witcher 3

Одна из самых известных косплеерш России Лада Люмос предстала в образе Иды Эмеан аэп Сивней — эльфийской чародейки из вселенной The Witcher 3.



Ида встречается во всех трёх играх серии, хоть и является второстепенным персонажем. В оригинале она упоминается разведчиком Реимом, когда он говорит с Геральтом про магов. Во второй части её включают в список возможных преступников, убивших королей Демавенда и Фольтеста. В третьей части Ида появляется в магической беседе с Йеннифэр. Возлюбленная Геральта просит её перевести слова с древнего эльфского диалекта. Ида выполняет просьбу Йен, но отказывается ей помочь в войне с Дикой Охотой.

В ранних версия The Witcher 3 она должна была играть важную роль, но потом её участие в сюжете сократили. Она предпочитает жёлтые платья и не носит украшения из драгоценных камней или металлов, предпочитая янтарь, жемчуг и кораллы. А ещё её можно узнать по рыжеватым волосам.

Ида в The Witcher 3:

Ида в Гвинте:

Ида в исполнении Лады Люмос:

Фото: instagram.com/ladalyumos