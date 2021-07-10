Консоли PlayStation 4 и Xbox One распроданы почти во всех известных магазинах

Проблемы с поставками и производством полупроводников сделали переход к последнему поколению консолей непростым. Постоянный дефицит консолей PlayStation 5 и Xbox Series привлёк внимание перекупщиков, из-за которых практически невозможно приобрести консоль по рекомендованной производителем стоимости. Но консоли нового поколения — не единственные устройства, которые трудно сейчас достать. У консолей прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One — наблюдается такая же проблема.

Как сообщает Kotaku, почти все консоли PlayStation 4 и Xbox One уже распроданы. Ни на Amazon, ни на других популярных площадках их практически не достать. Некоторые онлайн-магазины предлагают консоли по завышенным ценам. Например, PlayStation 4 Slim с ёмкостью на 1 Тб продают на Walmart.com за $ 450. Торговая площадка Best Buy ещё недавно продавала PlayStation 4 Pro по обычной розничной цене в $ 400, но теперь консоль недоступна для покупки.



Существует нехватка не только консолей, но и контроллеров DualShock 4 для PlayStation 4. Новые контроллеры если и продаются, то преимущественно сторонними розничными продавцами за более $ 100.



Журналист Kotaku пишет, что обзвонил магазины в Атланте и Нью-Йорке, и ни в одном из них не было в наличии нового геймпада для PS4. Несколько магазинов указали, что они не получали поставки новых геймпадов или консолей в течение нескольких недель, и на складе есть только бывшие в эксплуатации консоли и контроллеры. В российских магазинах ситуация такая же.