Warner Bros. может продать разработчика Mortal Kombat

Журналист Джез Корден из Windows Central, ссылаясь на некий документ, сообщил, что издательство Warner Bros. Interactive заинтересовано в продаже создателей игровой серии Mortal Kombat.
В подкасте Джеза говорится, что NetherRealm, являющаяся дочерним отделением Warner Bros. Interactive Entertainment и разрабатывающая серии файтингов Mortal Kombat и Injustice, больше не входит в круг интересов издательства. Журналист предположил, что в Warner Bros. Interactive остались недовольны выручкой фильма по вселенной Mortal Kombat.
В документе не говорится, кто может быть потенциальным покупателем студии. Но в прошлом месяце ходили слухи, что Microsoft заинтересована в покупке новых разработчиков. В круг их интересов входили и создатели Mortal Kombat.
Недавно стало известно, что Mortal Kombat 11 перестанет получать новый контент. Авторы решили сосредоточиться на своём следующем проекте.
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