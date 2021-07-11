Раскрыты имена первых футболистов, которые получат карты FUT Heroes в FIFA 22
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Electronic Arts представила первый список футболистов, которые получат карты серии FUT Heroes в FIFA 22.
Герои FUT — это особые карты, созданные в честь известных футболистов прошлых лет, но которые недотягивают до статуса кумиров. Они обладают уникальной сыгранностью по лиге. У любого игрока из той же лиги будет зелёная связка с героем, что в сочетании с обычной связкой по стране откроет новые возможности для подборки команды.
В первый список FUT Heroes вошли следующие футболисты:
- Фернандо Морьентес (Ла Лига) — 89
- Абеди Пеле (Лига 1) — 89
- Марио Гомес (Бундеслига) — рейтинг 88
- Диего Милито (Серия А) — 88
- Хорхе Кампос (Лига MX) — 87
- Сами Аль-Джабир — 86
- Робби Кин (АПЛ) — 86
- Клинт Демпси (MLS) — 85
- Тим Кэхилл (АПЛ) — 85
Ранее стала известна дата выхода FIFA 22. Новый футбольный симулятор выйдет 1 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.
Новость по темеСтала известна дата выхода FIFA 22
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