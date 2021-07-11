Раскрыты имена первых футболистов, которые получат карты FUT Heroes в FIFA 22

Electronic Arts представила первый список футболистов, которые получат карты серии FUT Heroes в FIFA 22.



Герои FUT — это особые карты, созданные в честь известных футболистов прошлых лет, но которые недотягивают до статуса кумиров. Они обладают уникальной сыгранностью по лиге. У любого игрока из той же лиги будет зелёная связка с героем, что в сочетании с обычной связкой по стране откроет новые возможности для подборки команды.

В первый список FUT Heroes вошли следующие футболисты:

Фернандо Морьентес (Ла Лига) — 89

(Ла Лига) — 89 Абеди Пеле (Лига 1) — 89

(Лига 1) — 89 Марио Гомес (Бундеслига) — рейтинг 88

(Бундеслига) — рейтинг 88 Диего Милито (Серия А) — 88

(Серия А) — 88 Хорхе Кампос (Лига MX) — 87

(Лига MX) — 87 Сами Аль-Джабир — 86

— 86 Робби Кин (АПЛ) — 86

(АПЛ) — 86 Клинт Демпси (MLS) — 85

(MLS) — 85 Тим Кэхилл (АПЛ) — 85

Ранее стала известна дата выхода FIFA 22. Новый футбольный симулятор выйдет 1 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.