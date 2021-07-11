Bethesda вновь повысила цены на свои игры. И только в России

Компания Bethesda повысила цены на свои игры во второй раз за последние 11 месяцев. Изменились цены только на российском рынке. В остальном мире игры стоят столько же, сколько стоили до этого.



Повысились цены на три игры компании: Dishonored 2 теперь стоит 1299 рублей вместо 1149 рублей, Dishonored продавалась за 859 рублей, а теперь стоит 1299 рублей. Prey до повышения стоила 999 рублей, а продаётся за всё те же 1299 рублей. По какой причине игры стали стоить больше, не объясняется.



В предыдущий раз компания повысила ценник на серии Fallout, DOOM, Wolfenstein и Quake. Случилось это в августе 2020 года.

В конце июня в российском PS Store несколько десятков видеоигр прибавили в цене. Стоимость некоторых игр подскочила лишь на 400–500 рублей, а некоторые прибавили значительные 1500 рублей.