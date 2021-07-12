Самая дорогая игра в истории. Картридж Super Mario 64 продали за $ 1,5 млн

На американском аукционе Heritage установили новый рекорд стоимости видеоигры. Идеально сохранившаяся запечатанная копия Super Mario 64 ушла с молотка за $ 1 560 000. В Heritage оценили, что подобных копий всего пять и эта находится в наилучшем состоянии. Стартовой ценой были $ 100 000.

Пробив отметку в 1,5 млн, Super Mario 64 побила рекорд оригинальной копии The Legend of Zelda, которую приобрели за $ 870 тысяч.

Super Mario 64 — игра-платформер о приключениях легендарного Марио, выпущенная в 1996 году для Nintendo 64. Игра попала в Книгу рекордов Гиннесса как одна из самых продаваемых игр в истории. Для Nintendo — так вообще лидер, по статистике, на май 2003 года было реализовано более 11 млн копий.