Rockstar — о GTA 6: вам придётся пересмотреть свои ожидания

Один из основателей и президент Rockstar Games Сэм Хаузер прокомментировал последние слухи о GTA 6.



Во время недавнего разговора с журналистами он пошутил, что креативный директор игры ещё даже не родился:



«Вам, ребята, просто придётся пересмотреть свои ожидания. Конечно, всем нужна игра, но мы должны убедиться, что она будет полна свежих идей и юношеской энергии. Поэтому мы твёрдо уверены, что человек, который возглавит этот проект, ещё даже не родился», — сказал он.

Фанаты отреагировали на его слова в той же шутливой манере:

«Ого, чувак, я знал, что нам придётся немного подождать, но не думал, что так долго», — написал один из фанатов. «Они не сказали, беременна ли ещё мама этого человека или что-то в этом роде?» — пошутил другой.

Хаузер завершил свой диалог словами, что, скорее всего, к тому времени, когда GTA 6 выйдет, вас больше не будут интересовать игры. Или вы просто умрёте.