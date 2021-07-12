Rockstar — о GTA 6: вам придётся пересмотреть свои ожидания

Один из основателей и президент Rockstar Games Сэм Хаузер прокомментировал последние слухи о GTA 6.
Во время недавнего разговора с журналистами он пошутил, что креативный директор игры ещё даже не родился:
«Вам, ребята, просто придётся пересмотреть свои ожидания. Конечно, всем нужна игра, но мы должны убедиться, что она будет полна свежих идей и юношеской энергии. Поэтому мы твёрдо уверены, что человек, который возглавит этот проект, ещё даже не родился», — сказал он.
Фанаты отреагировали на его слова в той же шутливой манере:
«Ого, чувак, я знал, что нам придётся немного подождать, но не думал, что так долго», — написал один из фанатов. «Они не сказали, беременна ли ещё мама этого человека или что-то в этом роде?» — пошутил другой.
Хаузер завершил свой диалог словами, что, скорее всего, к тому времени, когда GTA 6 выйдет, вас больше не будут интересовать игры. Или вы просто умрёте.
- 12 июля 2021
-
21:49
-
21:14
-
19:26
-
18:42
- 11 июля 2021
-
23:31
-
23:10
-
21:08
-
19:40
-
10:49
- 10 июля 2021
-
23:59
-
23:32
-
22:50
-
13:46
-
13:30
-
12:39
-
12:04
- 9 июля 2021
-
22:30
-
21:34
-
19:06
-
17:13
-
16:38
-
14:16
-
00:05
- 8 июля 2021
-
23:33
-
22:14
-
21:41
-
19:01
-
18:11
-
12:58
-
00:01
- 7 июля 2021
-
16:49
-
16:10
-
15:44
-
13:57
-
13:30