Взлом хакерами замедляет работу над кросс-прогрессом в Apex Legends

Последние несколько месяцев Respawn и хакеры противостоят друг другу, так и не сумев найти консенсус. Энтузиасты постоянно пытаются мешать разработчикам, а те — решить возникающие проблемы.
В итоге команда королевской битвы начинает отставать от графика. По этой причине, например, перенос прогресса между разными платформами может задержаться. Однако разработчики не сообщают никаких сроков.
«Функция всё ещё в разработке, однако недавние взломы Apex Legends и Titanfall замедлили нас, поскольку нам пришлось переключаться на решение проблем с играми», — заявили разработчики.
В прошлом году в королевскую битву добавили возможность играть вместе с пользователями других платформ. Внедрение кросс-прогресса оказалось задачей посложнее. Изначально такая возможность не была предусмотрена.
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