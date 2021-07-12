Взлом хакерами замедляет работу над кросс-прогрессом в Apex Legends

Последние несколько месяцев Respawn и хакеры противостоят друг другу, так и не сумев найти консенсус. Энтузиасты постоянно пытаются мешать разработчикам, а те — решить возникающие проблемы.

В итоге команда королевской битвы начинает отставать от графика. По этой причине, например, перенос прогресса между разными платформами может задержаться. Однако разработчики не сообщают никаких сроков.

«Функция всё ещё в разработке, однако недавние взломы Apex Legends и Titanfall замедлили нас, поскольку нам пришлось переключаться на решение проблем с играми», — заявили разработчики.

В прошлом году в королевскую битву добавили возможность играть вместе с пользователями других платформ. Внедрение кросс-прогресса оказалось задачей посложнее. Изначально такая возможность не была предусмотрена.