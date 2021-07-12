Российская розничная сеть DNS рассказала, когда пройдёт новая продажа PS5

С релиза PlayStation 5 прошло больше полугода, но консоль до сих пор очень трудно найти в продаже по адекватным ценам. Остаётся надеяться на редкие продажи новых партий в российских розничных сетях. Одна из таких продаж пройдёт в DNS 14 июля в 10:00 мск.

Продажа предыдущей партии консолей прошла 21 июня 2021 года. Судя по комментариям на официальном сайте магазина, пользователи испытывали те же проблемы, что и при покупке видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. У них плохо прогружался сайт магазина и не оформлялся заказ даже после нахождения товара в корзине. Консоли разошлись очень быстро, поэтому к продаже новой партии стоит подготовиться заранее.

Консоли будут доступны только на сайте DNS по этой ссылке. Какое количество консолей PlayStation 5 поступило в магазин — не сообщается.