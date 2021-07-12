Генри Кавилл сравнил канделябр со съёмок «Ведьмака» с крепостью из Warhammer 40K

Американский актёр Генри Кавилл, известный своей любовью ко вселенной Warhammer, начал видеть элементы из вселенной Warhammer в своём окружении. Например, на съёмках второго сезона «Ведьмака».
«Простите, но я очень хочу кое-что сказать. Каждый день съёмок на этой площадке я скрипел зубами, потому что вокруг не было никого, кто бы понял отсылку, про которую я вам сейчас расскажу. И даже если вы не поймёте, тут стоят камеры, и на той стороне есть люди, которые поймут. Знаете Warhammer 40K? Если нет, то это нормально. Этот канделябр выглядит как крепость Блэкстоун, и я знаю, что никто на съёмках не понял бы этого, так что я прикусил язык, чтобы не звучать как безумец», — сказал актёр во время интервью в рамках WitcherCon.
Кавилл — большой любитель Warhammer. Во время карантина из-за коронавируса он занимался раскраской миниатюр Games Workshop, а до этого рассказывал, что любит серию Total War и в частности Warhammer 2.
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