На сайте Sony выдают нерабочие ключи к бете Gran Turismo 7 для PS5

На сайте PlayStation геймеры обнаружили упоминание беты Gran Turismo 7 для PS5, доступ к которой можно получить после просмотра 10 секунд трейлера автосимулятора.

Способ действительно рабочий. Игрокам удавалось получить ключ, однако с его активацией возникали проблемы. Видимо, это плейсхолдер для грядущей раздачи, если тестирование будет публичным.

Для получения нерабочего ключа нужно перейти на страницу Experience PlayStation и нажать Start Quest, войти в учётную запись PSN, перейти во вкладку Related Campaigns и выбрать Italia Quest, посмотреть 10 секунд ролика Gran Turismo 7 и получить ключ.

Изначально Gran Turismo 7 должна была выйти в первой половине 2021 года, однако пандемия внесла свои коррективы и Sony отложила выход игры до следующего года. Автосимулятор выйдет на PS5 и PS4.