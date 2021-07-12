Виталий «V1lat» Волочай: UFC — самая помойная спортивная лига в мире

Киберспортивный комментатор Виталий «V1lat» Волочай поделился мнением о президенте UFC Дане Уайте.

«Пока все обсуждают Конора Макгрегора, напомню, что UFC — самая помойная спортивная лига в мире. Дана Уайт — гений. Он отдаёт бойцам от 10 до 15% прибылей от ТВ, спонсоров и PPV. В НБА это где-то половина, в НХЛ — ещё выше, в UFC не супертопы дерутся тупо за еду.



И не надо забывать, что, в отличие от баскетболистов, бойцы UFC не могут выйти в кроссовках от Nike или в перчатках от adidas. Не могут абсолютно ничего рекламировать во время боя, то есть в 99,9% своего эфирного времени. Только соцсети. Всё, что они могут заработать, это с рекламы в соцсетях. А для этого надо стать мегапопулярным, что удаётся единицам, остальные вынуждены выходить на бои реально за копейки. Создание профсоюза невозможно, так как для этого нужны лидеры. А главным звёздам лиги плевать.



Итог простой: Дана Уайт — гений, содержащий самый дорогой рабский боевой клуб в мире. Новый контракт на $ 170 млн с криптобиржей — $ 0 бойцам. Гений, миллиардер, а пацанов в клетку, как в зоопарке, всегда найти можно на улицах Рио или Дагестана. Как пушечное мясо», — написал Виталий в своём «твиттере».