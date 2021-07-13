Замена деталей в Forza Horizon 5 будет влиять на звук автомобилей

Разработчики Forza Horizon 5 рассказали, что некоторые детали, с помощью которых игроки смогут прокачивать машины, будут влиять на звук.

В ролике ниже можно увидеть, как на звук автомобиля влияет замена выхлопной системы и распределительного вала, а также установка турбины и компрессора.

Видео доступно на YouTube-канале Forza.

Также разработчики опубликовали ролик, где показали процесс записи звука реальных автомобилей. Авторы отмечают, для Forza Horizon 5 они записали свежее аудио сотен машин.

Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября на Xbox Series, Xbox One и PC, а также в Xbox Game Pass.

Forza Horizon — серия гоночных игр в жанре аркадной гонки с открытым миром, которая уже много лет пользуется популярностью среди любителей видеоигр.