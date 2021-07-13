Геймер посчитал, сколько времени нужно для прохождения бесплатных игр в EGS

Пользователь Reddit с ником StopSendingSteamKeys опубликовал занимательную статистику, показывающую, сколько времени нужно для прохождения той или иной игры, которую бесплатно раздавали в Epic Games Store.
Статистика основана на средних показателях игроков и взята с аналитического сайта HowLongtoBeat. Как оказалось, меньше всего времени требуется для прохождения Wheels of Aurelia (всего полчаса). GTA 5 потребует от игрока свыше тридцати часов. А вот больше всего времени, если верить статистике, нужно для Farming Simulator 19 (159 часов).
Естественно, время, потраченное в той или иной игре, у каждого игрока может существенно отличаться. Кроме того, в списке есть игры, в которых упор сделан на онлайн, а это значит, что играть в них можно до тех пор, пока не надоест.
Полный перечень можно посмотреть на странице геймера в Reddit.
Напомним, сейчас в Epic Games Store бесплатно раздают Bridge Constructor: The Walking Dead и Ironcast.
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