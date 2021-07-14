В геймпад для Xbox могут добавить функции DualSense от Sony

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в эфире подкаста Kinda Funny Gamescast предположил, что Microsoft может перенять некоторые функциональные решения, реализованные в контроллерах DualSense для PlayStation 5. Эксперты полагают, что речь идёт о технологиях тактильной отдачи и адаптивных триггерах.

«Мы думаем о различных устройствах, которые смогут разнообразить возможности для игр. Вероятно, поработаем над улучшением контроллера. Sony проделала достойную работу, и мы изучаем некоторые из их идей. Есть кое-что, над чем нам нужно поработать», — сказал Спенсер.

Фил Спенсер Фото: Xbox

Кроме того, Фил Спенсер сообщил, что в ближайшее время Microsoft не будет выпускать на рынок гаджеты и аксессуары. В том числе, связанные с VR, поскольку уже есть система Oculus Quest 2 — «создающая лучшие возможности для виртуальной реальности». Ранее Спенсера уже критиковали за отношение к VR как нишевому продукту.