В Red Dead Redemption 2 можно получить секретный предмет — шляпу пугала

Пользователь Reddit под ником Felwinter_II рассказал, как нашёл в игре Red Dead Redemption 2 секретный предмет — шляпу пугала. Способ её получения максимально бесхитростный: нужно выстрелить в пугало, и шляпа упадёт на землю. Однако далеко не все игроки даже замечают, что есть такой вариант.

Это одна из нескольких десятков секретных шляп, разбросанных по карте. Подобные вещи не влияют на прохождение, в отличие, например, от уникальных предметов. Всего их около 30 штук.

Red Dead Redemption 2 — вторая часть экшена о Диком Западе от Rockstar Games. Игра вышла 26 октября 2018 года на консолях PS4 и Xbox One, а через год, 5 ноября 2019 года, и для ПК. У игры есть многопользовательский режим Red Dead Online.