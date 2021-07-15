За 12 мин с закрытыми глазами! Установлен рекорд по скорости прохождения Super Mario Bros.
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Есть в мире и такое соревнование, как скоростное прохождение игры Super Mario Bros. с закрытыми глазами. Новый мировой рекорд в этой дисциплине установил музыкант из Нью-Йорка под ником Crescendo. На прохождение ему потребовалось 11 минут 55 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал спидраннеру dodai — 14 минут 46 секунд.
Crescendo рассказал, что начал тренироваться 29 мая, а с 19 июня перешёл к попыткам пройти игру вслепую. При этом ежедневно он тратил один-два часа, а всего провёл порядка 40 часов тренировок. Crescendo убеждён, что в прохождении ему помогли музыкальные способности.
Super Mario Bros. — платформер, сделавший Марио лицом компании Nintendo и одним из самых известных персонажей видеоигр в истории. Игра вышла в 1985 году и попала в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая видеоигра в истории.
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