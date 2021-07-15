Следующее обновление GTA Online выйдет 20 июля

Следующее обновление GTA Online будет называться Los Santos Tuners, оно должно выйти 20 июля. Об этом объявила пресс-служба компании Rockstar Games.

Игроки смогут пойти на LS Car Meet, новое пространство для подземных уличных гонщиков.



Встреча автомобилей LS также будет сопровождается новыми гонками. Некоторые из них будут проходить на специальных автомобильных встречах, в то время как другие смогут использовать улицы Лос-Сантоса.



На новой арене можно будет столкнуться с незаконными элементами. Водители-беглецы и бесстрашные каскадеры смогут найти работу, для которой нужен хороший надёжный рулевой.

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