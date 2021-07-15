Акбар Бутаев покинул NAVI

Геймер Акбар Бутаев ( игровой псевдоним — SoNNeikO) покинул состав NAVI. Об этом киберспортсмен сообщил в своём «Твиттере».

SoNNeikO стал игроком Natus Vincere перед отборочными соревнованиями на турнир «The International 10».

Акбар был в составе NAVI с 25 мая. Коллектив занял третье место на «Dota Pro Circuit 2021: Season 2» для СНГ и получил слот в стадии Play-In WePlay AniMajor 2021. Однако Бутаев отказался от участия в мейджоре в составе команды Gambit, чтобы как можно раньше начать подготовку к квалификации на турнир «The International 10». По словам SoNNeikO, он уведомлял Gambit о желании уйти после трёх поражений в начале группового этапа DPC 2021: Season 1 для СНГ. В отборочных на TI10 NAVI заняли 5-6 место.

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