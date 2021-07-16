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В «польской GTA» Glitchpunk с видом сверху будет Москва

В «польской GTA» Glitchpunk с видом сверху будет Москва
Glitchpunk
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Релиз игры Glitchpunk, вдохновлённой GTA 2, Hotline Miami и Cyberpunk 2077, анонсирован на 11 августа. Она уже доступна в Steam на ранний доступ.

«Убегайте, взламывайте, крадите, угоняйте, стреляйте и взрывайте, чтобы пробиться в преступном мире будущего», — говорится в описании. Несмотря на явное влияние второй части Grand Theft Auto, польская студия Dark Lord утверждает, что в игре будут «рассуждения о трансгуманизме, ксенофобии и религии».

Играть предстоит за робота будущего, в чьей системе произошёл сбой — «Глюк». Именно он позволяет андроиду принимать самостоятельные решения и идти против всех.

В раннем доступе появятся два города: Форпост Техас и Новая Балтия. А вот в обновлении обещают Нео-Токио и Москву.

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