В «польской GTA» Glitchpunk с видом сверху будет Москва
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Релиз игры Glitchpunk, вдохновлённой GTA 2, Hotline Miami и Cyberpunk 2077, анонсирован на 11 августа. Она уже доступна в Steam на ранний доступ.
«Убегайте, взламывайте, крадите, угоняйте, стреляйте и взрывайте, чтобы пробиться в преступном мире будущего», — говорится в описании. Несмотря на явное влияние второй части Grand Theft Auto, польская студия Dark Lord утверждает, что в игре будут «рассуждения о трансгуманизме, ксенофобии и религии».
Играть предстоит за робота будущего, в чьей системе произошёл сбой — «Глюк». Именно он позволяет андроиду принимать самостоятельные решения и идти против всех.
В раннем доступе появятся два города: Форпост Техас и Новая Балтия. А вот в обновлении обещают Нео-Токио и Москву.
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