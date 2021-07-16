Обновление для Call of Duty: Warzone внесло самые крупные изменения в баланс

Call of Duty: Warzone получила обновление, внёсшее самые крупные изменения в баланс с момента выхода королевской битвы, сообщает сайт разработчиков из студии Raven.

Изменения затронули почти каждое оружие в игре. Разработчики заявляют, что эти изменения стали первым большим шагом к увеличению среднего времени убийства (TTK). Больше всего изменился множитель урона в туловище, который уменьшили для перенесения большего акцента на точность стрельбы.

«Важно отметить, что эти корректировки оружия сделаны не в вакууме. При оценке индивидуальных изменений некоторые из них могут показаться довольно радикальными, но они были произведены целостно и таким образом, чтобы обеспечить поэтапное увеличение среднего ТТК нескольких категорий оружия», — сказали в Raven.