Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Хакеры начинают публиковать украденные данные Electronic Arts, не дождавшись выкупа

Хакеры начинают публиковать украденные данные Electronic Arts, не дождавшись выкупа
Комментарии

Хакеры начинают сливать украденные данные после того, как Vice отказывается помочь им шантажировать EA, сообщает PC Gamer.

В июне хакеры взломали серверы данных Electronic Arts и похитили полный исходный код FIFA 21 и движок Frostbite, который используется в шутерах EA, включая предстоящий Battlefield 2042. Вскоре после этого, согласно новому отчёту Vice, они попытались вымогать деньги у издателя, но Electronic Arts отказался платить выкуп. Поэтому теперь хакеры начинают публиковать исходный код.

«Несколько недель назад мы отправили в EA электронное письмо с просьбой о выкупе, но не получили никакого ответа, поэтому мы опубликуем код. Если они не свяжутся с нами или не заплатят нам, мы продолжим публиковать его», — написали хакеры в сообщении.

Технический отдел Vice сообщил, что увидел выпущенную хакерами копию кэша объёмом 1,3 ГБ, которая содержит ссылки на внутренние инструменты Electronic Arts и Origin. Несмотря на эскалацию положения, Electronic Arts ясно дала понять, что не собирается сотрудничать с хакерами.

«Нам известно о недавних сообщениях предполагаемых хакеров, и мы анализируем опубликованные файлы. В настоящее время мы по-прежнему считаем, что они не содержат данные, которые представляют какую-либо угрозу для конфиденциальности игроков, и у нас нет оснований полагать, что есть какой-либо существенный риск для наших игр, нашего бизнеса или наших игроков. Мы продолжаем работать с сотрудниками федеральных правоохранительных органов в рамках этого продолжающегося расследования», — говорится в заявлении компании.

Новость по теме
EA исправила в описании FIFA 22 ошибку об одном доступном ПК
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021