Хакеры начинают публиковать украденные данные Electronic Arts, не дождавшись выкупа

Хакеры начинают сливать украденные данные после того, как Vice отказывается помочь им шантажировать EA, сообщает PC Gamer.

В июне хакеры взломали серверы данных Electronic Arts и похитили полный исходный код FIFA 21 и движок Frostbite, который используется в шутерах EA, включая предстоящий Battlefield 2042. Вскоре после этого, согласно новому отчёту Vice, они попытались вымогать деньги у издателя, но Electronic Arts отказался платить выкуп. Поэтому теперь хакеры начинают публиковать исходный код.



«Несколько недель назад мы отправили в EA электронное письмо с просьбой о выкупе, но не получили никакого ответа, поэтому мы опубликуем код. Если они не свяжутся с нами или не заплатят нам, мы продолжим публиковать его», — написали хакеры в сообщении.



Технический отдел Vice сообщил, что увидел выпущенную хакерами копию кэша объёмом 1,3 ГБ, которая содержит ссылки на внутренние инструменты Electronic Arts и Origin. Несмотря на эскалацию положения, Electronic Arts ясно дала понять, что не собирается сотрудничать с хакерами.

«Нам известно о недавних сообщениях предполагаемых хакеров, и мы анализируем опубликованные файлы. В настоящее время мы по-прежнему считаем, что они не содержат данные, которые представляют какую-либо угрозу для конфиденциальности игроков, и у нас нет оснований полагать, что есть какой-либо существенный риск для наших игр, нашего бизнеса или наших игроков. Мы продолжаем работать с сотрудниками федеральных правоохранительных органов в рамках этого продолжающегося расследования», — говорится в заявлении компании.