Valve готовится, что консоль Steam Deck будет убыточной

Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл рассказал порталу IGN, что в вопросе цены новой портативной консоли Steam Deck пришлось действовать «агрессивно». Напомним, обычная версия на 64 ГБ памяти будет стоить 399 долларов (около 30 тысяч рублей).

«Низкая цена критически важна для этого устройства, но всё-таки на втором месте. Первоначальны функциональные и технические возможности», — пояснил Ньюэлл.

Идея Valve состоит в том, чтобы выйти на цифру в миллионы проданных устройств, что поможет сформировать рынок и привлечёт другие компании.

Steam Deck — устройство-гибрид игровой консоли и планшетного компьютера от компании Valve Corporation. Планируется, что в США, Канаде и Европе консоль появится в продаже в декабре 2021 года. Заявленная цена — от 399 до 649 долларов. Для России консоль пока недоступна.