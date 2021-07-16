18 августа в Steam выйдет Tetris Effect — это лучший «Тетрис» после классического

Студия Enhance анонсировала Steam-версию Tetris Effect: Connected. Последняя вариация культовой головоломки появится в магазине 18 августа. В этот же день состоится релиз в Epic Games Store.
При этом игре уже несколько лет. В 2018-м она появилась она появилась на PS4 и Xbox One. Сейчас она также доступна в Game Pass.
В Steam игра появится в полном издании со всеми ранее вышедшими дополнениями и режимами. В ней также будет доступен мультиплеер. Стоимость тайтла пока неизвестна, но первые две недели его можно будет купить с 25%-й скидкой.
Что это за игра?
Tetris Effect представляет собой новый взгляд на классический и знакомый всем «Тетрис». Базовая формула геймплея осталась нетронутой, изменились только подача и визуальное оформление. В игре несколько десятков разных сеттингов, на фоне которых пользователь раскидывает фигуры — от поверхности Луны и киберпанковского города до пустынь и морских глубин.
Особый шарм игровых сессий в Tetris Effect создаёт музыка. OST подобран таким образом, чтобы сочетаться с каждым действием пользователя. Перевернул фигуру — сыграл один дополнительный аккорд. Составил комбинацию — получил новый звук. Из-за этого геймплей превращается в аддиктивный гипнотический транс, который не оставит равнодушным любителей порадовать себя необычным визуалом.
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