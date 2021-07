Дату выхода Rainbow Six Extraction перенесли на январь 2022 года

Компания Ubisoft сообщила, что релиз кооперативного шутера Rainbow Six Extraction переносится с 16 сентября на январь 2022 года.

Разработчики заявили, что им нужно больше времени на доработку проекта в связи со своими амбициозными идеями и желанием сделать каждую миссию и элемент уникальным. По мнению авторов, задержка лишь пойдёт игре на пользу.

Rainbow Six Siege был анонсировн ещё в 2019 году на выставке E3. Тогда релиз был запланирован на 2020 год, но его несколько раз откладывали.



Rainbow Six Extraction создают сразу для нескольких платформ — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Также студия перенесла релиз многопользовательской игры об экстремальных видах спорта Riders Republic со 2 сентября на 28 октября.