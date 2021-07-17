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Gambit сенсационно уступила Faze Clan в четвертьфинале турнира в Кёльне

Gambit Esports в четвертьфинале турнира IEM Cologne 2021 по Counter-Strike: Global Offensive сенсационно уступила команде Faze Clan по итогам трёх карт.

Матч начался на карте Ancient, который являлся пиком Faze Clan. Несмотря на уверенную первую половину, Gambit растеряла своё преимущество из семи раундов за «атаку» и уступила со счётом 13:16.

На Overpass Gambit уверенно лидировала на протяжении всей карты, однако умудрилась не реализовать пять мап-пойнтов и взяла верх лишь во вторых дополнительных раундах — 22:20.

Десайдером стала карта Inferno. Gambit выиграла обе «пистолетки», однако это не помогло им пройти в полуфинал — 10:16.

В полуфинале Faze Clan встретится с ещё одним коллективом из СНГ — Natus Vincere.

Стоит отметить, что это первый LAN-турнир по CS:GO за долгое время.