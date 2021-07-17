Командир танка «Челленджер 2» отправил разработчикам War Thunder засекреченные документы

Поклонник War Thunder под ником _Fear_Naught_ и, по его словам, командир танка «Челленджер 2» сухопутных войск Великобритании опубликовал на форуме игры выдержки из Army Equipment Support Publication (AESP) — руководства по поддержке армейского оборудования. Он разместил засекреченные данные для того, чтобы показать разработчикам, где они ошиблись, когда моделировали танк.

Пользователь рассказал, что он служит в военном лагере Тидуорт и обладает большим опытом управления техникой. В издании UK Defence Journal отметили, что в Тидуорте действительно располагается Королевский танковый полк, в который входят модели «Челленджер 2».

Несмотря на благие намерения игрока, студия Gaijin Entertainment отказалась использовать всё ещё засекреченные документы. По словам представителя компании, разработчики уже сталкивались с подобным случаем.