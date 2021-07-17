Изобретатель собрал «Тетрис» на батарее из ядерного реактора, он будет работать 100 лет

Ведущий YouTube-канала Ian Charnas переизобрёл классический «Тетрис». Привычное на вид устройство работает за счёт миниатюрного ядерного реактора, который инженер смастерил с помощью тритиевых трубок и солнечных элементов. Благодаря этому девайс может работать примерно 100 лет без необходимости подзарядки. Изобретатель показал весь процесс на видео.
Однако у устройства есть небольшой недостаток. Из-за особенностей изотопа и скорости вырабатывания энергии такой «Тетрис» будет подзаряжаться примерно неделю, а работать — всего 50 минут. После этого ему потребуется дополнительная перезарядка. Ian Charnas также отметил полную безопасность устройства, просканировав его счётчиком Гейгера. Девайс излучает такое же количество радиации, сколько и гранит, а он используется повсеместно.
Ранее была анонсирована полная ПК-версия Tetris Effect. Это красочный тетрис с большим количеством различных уровней и режимов. Новая итерация культовой головоломки появится в Steam и Epic Games Store 18 августа. Сейчас игра доступна на PS4 и Xbox One, в том числе в Game Pass.
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