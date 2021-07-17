Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Изобретатель собрал «Тетрис» на батарее из ядерного реактора, он будет работать 100 лет

Изобретатель собрал «Тетрис» на батарее из ядерного реактора, он будет работать 100 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий YouTube-канала Ian Charnas переизобрёл классический «Тетрис». Привычное на вид устройство работает за счёт миниатюрного ядерного реактора, который инженер смастерил с помощью тритиевых трубок и солнечных элементов. Благодаря этому девайс может работать примерно 100 лет без необходимости подзарядки. Изобретатель показал весь процесс на видео.

Однако у устройства есть небольшой недостаток. Из-за особенностей изотопа и скорости вырабатывания энергии такой «Тетрис» будет подзаряжаться примерно неделю, а работать — всего 50 минут. После этого ему потребуется дополнительная перезарядка. Ian Charnas также отметил полную безопасность устройства, просканировав его счётчиком Гейгера. Девайс излучает такое же количество радиации, сколько и гранит, а он используется повсеместно.

Ранее была анонсирована полная ПК-версия Tetris Effect. Это красочный тетрис с большим количеством различных уровней и режимов. Новая итерация культовой головоломки появится в Steam и Epic Games Store 18 августа. Сейчас игра доступна на PS4 и Xbox One, в том числе в Game Pass.

Новость по теме
18 августа в Steam выйдет Tetris Effect — это лучший «Тетрис» после классического
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021