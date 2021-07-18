NAVI вышли в гранд-финал IEM Cologne 2021
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Команда NAVI в киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive стала вторым гранд-финалистом турнира «IEM Cologne 2021» благодаря победе над коллективом Faze в полуфинале.
Счёт по картам составил 2-0 в пользу Natus Vincere: 16-7 на Inferno от Faze и 16-7 на собственном Mirage.
Faze разделила 3-4 место с Astralis, заработав $ 80 тыс призовых. NAVI, в свою очередь, сыграют против G2 в гранд-финале за чемпионский титул и главный приз в размере $ 400 тыс. Финальный матч состоится 18 июля в 17:00 по московскому времени.
Natus Vincere — украинская мультигейминговая киберспортивная организация. В настоящее время имеет подразделения по Dota 2, CS:GO, PUBG, Fortnite.
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