Take-Two удалила из сети популярные моды для GTA Vice City и San Andreas — ждём ремастеры?

Take-Two потребовала удалить из сети несколько популярных фанатских модификаций для GTA Vice City и San Andreas. Компания выдала им DMCA-страйки. Об этом сообщили создатели мода GTA Underground, который считается одним из самых известных среди модмейкеров. Авторы работы рассказали об этом в социальных сетях.
Моды, которые запретила Take-Two
- GTA Underground
- GTA State of Liberty
- GTA V on San Andreas
- GTA: Liberty City
- Vice Cry
- Vice City Stories
Сама Take-Two никак не прокомментировала удаление модификаций и свои мотивы. Однако разработчики модов и пользователи увидели в этом намёк на грядущие ремастеры или ремейки классических частей GTA. Если издатель начал душить фанатские модификации с ключевыми словами, то он либо готовит соответствующие проекты, либо же просто решил сделать это по другим причинам.
При этом игроки вспомнили, как Rockstar Games ещё в 2012 году похвалила разработчиков одной из таких модификаций.
Последняя на текущий момент часть франшизы GTA — пятая — вышла в 2013 году. С тех пор Rockstar Games хранит молчание о состоянии продолжения, однако она, вне всяких сомнений, находится в разработке. О ней регулярно сообщают авторитетные инсайдеры.
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