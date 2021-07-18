Take-Two удалила из сети популярные моды для GTA Vice City и San Andreas — ждём ремастеры?

Take-Two потребовала удалить из сети несколько популярных фанатских модификаций для GTA Vice City и San Andreas. Компания выдала им DMCA-страйки. Об этом сообщили создатели мода GTA Underground, который считается одним из самых известных среди модмейкеров. Авторы работы рассказали об этом в социальных сетях.

Моды, которые запретила Take-Two

GTA Underground

GTA State of Liberty

GTA V on San Andreas

GTA: Liberty City

Vice Cry

Vice City Stories

Сама Take-Two никак не прокомментировала удаление модификаций и свои мотивы. Однако разработчики модов и пользователи увидели в этом намёк на грядущие ремастеры или ремейки классических частей GTA. Если издатель начал душить фанатские модификации с ключевыми словами, то он либо готовит соответствующие проекты, либо же просто решил сделать это по другим причинам.

При этом игроки вспомнили, как Rockstar Games ещё в 2012 году похвалила разработчиков одной из таких модификаций.

Последняя на текущий момент часть франшизы GTA — пятая — вышла в 2013 году. С тех пор Rockstar Games хранит молчание о состоянии продолжения, однако она, вне всяких сомнений, находится в разработке. О ней регулярно сообщают авторитетные инсайдеры.