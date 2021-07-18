S1mple стал самым ценным игроком IEM Cologne 2021

Портал HLTV присудил звание самого ценного игрока IEM Cologne 2021 по CS:GO снайперу украинской команды Natus Vincere (NAVI) Александру Костылеву. Псевдоним геймера — S1mple. Информация об этом появилась в «твиттере» ресурса.

Костылев провёл 14 карт на турнире, только одну он завершил с рейтингом ниже единицы. Наилучший результат s1mple продемонстрировал в матче с Renegades — на Nuke он заработал 31 фраг при десяти смертях, а его рейтинг составил 2.28.



Это 15-я награда MVP Костылева. Единственный киберспортсмен, который опережает украинца по числу званий самого ценного игрока — Николай device Ридтц из Ninjas in Pyjamas с 18 наградами.



IEM Cologne 2021 завершился 18 июля. В финале NAVI победили G2 Esports со счётом 3:0. За победу коллектив Костылева заработал $ 400 тыс.