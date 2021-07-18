S1mple стал самым ценным игроком IEM Cologne 2021

Портал HLTV присудил звание самого ценного игрока IEM Cologne 2021 по CS:GO снайперу украинской команды Natus Vincere (NAVI) Александру Костылеву. Псевдоним геймера — S1mple. Информация об этом появилась в «твиттере» ресурса.
Костылев провёл 14 карт на турнире, только одну он завершил с рейтингом ниже единицы. Наилучший результат s1mple продемонстрировал в матче с Renegades — на Nuke он заработал 31 фраг при десяти смертях, а его рейтинг составил 2.28.
Это 15-я награда MVP Костылева. Единственный киберспортсмен, который опережает украинца по числу званий самого ценного игрока — Николай device Ридтц из Ninjas in Pyjamas с 18 наградами.
IEM Cologne 2021 завершился 18 июля. В финале NAVI победили G2 Esports со счётом 3:0. За победу коллектив Костылева заработал $ 400 тыс.
- 18 июля 2021
-
23:27
-
21:11
-
13:44
-
00:05
- 17 июля 2021
-
22:09
-
21:40
-
10:26
-
09:37
-
00:52
-
00:36
- 16 июля 2021
-
17:20
-
16:35
-
16:14
-
15:18
-
12:31
- 15 июля 2021
-
21:33
-
19:17
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
17:05
-
16:49
-
16:05
-
15:42
-
14:59
-
12:43
- 14 июля 2021
-
19:13
-
18:40
-
17:35
-
11:24
-
00:37
- 13 июля 2021
-
16:30
-
15:51
-
14:25
-
12:55