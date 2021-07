Ubisoft покажет новую игру во вселенной Tom Clancy’s

19 июля Ubisoft покажет абсолютно новую игру. Компания представит проект, который войдет во вселенную Tom Clancy’s. Об этом разработчики рассказали на своей странице в Твиттере. Презентация новой игры состоится в 21:00 по московскому времени на YouTube-канале Ubisoft.

Фанаты Splinter Cell предположили, что французская компания анонсирует новую игру серии. Правда, СМИ предположили, что разработчики раскроют подробности о проекте The Division Heartland — впервые об этой игре нам рассказывали в мае 2021 года.

Tom Clancy's The Division Heartland — бесплатная многопользовательская ролевая игра во вселенной The Division. Проектом занимается студия Red Storm.

Также журналисты предположили, что Ubisoft может вернуться к Ghost Recon: Wildlands. На это намекает фраза «things are going to get wild» (Завтра всё будет просто дико), которая фигурирует в публикации компании.

Новость по теме Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Extraction и назвала дату выхода игры

При этом, журналисты IGN опубликовали фрагмент игрового процесса. Из видео можно понять, что нас ждёт шутер от первого лица. Пока что нет информации, будет игра командной или нет. Предполагается, что шутер будет командной — на это намекает персонаж в начале видео, который на радаре отображается зелёной стрелкой.