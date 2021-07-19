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Дизайнер GTA перешёл к авторам Horizon и Killzone

Дизайнер GTA перешёл к авторам Horizon и Killzone
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Томас Беллоти стал старшим дизайнером мировых активностей в студии Guerrilla Games. Ранее он работал в Rockstar Games. Об этом стало известно из LinkedIn дизайнера.

Guerrilla Games — нидерландская компания, специализирующаяся на разработке видеоигр. Среди проектов студии: серия Killzone, Horizon Zero Dawn, а также помощь в разработке Death Stranding.

В студии Rockstar Games Беллоти провёл 9 с половиной лет. Он начинал тестировщиком, а после работал дизайнером Grand Theft Auto Online и Red Dead Redemption Online.

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Томас работает с онлайн составляющей игр. Ранее в сети активно обсуждали, что Guerilla Games займётся многопользовательской ролевой игрой. Сейчас команда заканчивает работу над Horizon Forbidden West, а также неанонсированным шутером (предполагается, что речь идёт о перезапуске серии Killzone). Также есть мнение, что студия работает над спин-оффом Horizon с уклоном в онлайн.

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