Тренер NAVI по CS:GO прокомментировал победу на IEM Cologne 2021

Тренер Natus Vincere Андрей «B1ad3» Городенский прокомментировал победу команды украинской киберспортивной организации по CS:GO на турнире IEM Cologne 2021. Информацией Городенский поделился эксклюзивно с «Чемпионатом».

Новость по теме NAVI одержала победу на IEM Cologne

В частности, «B1ad3» рассказал, каково команде было переключаться обратно в оффлайн-формат, так как для NAVI это был первый гранд-финал после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Андрей «B1ad3» Городенский Тренер Natus Vincere Довольно необычно. Хотя переход был плавным для нас и думаю это помогло. Сначала мы сыграли 2 матча из номеров отеля, а после уже 3 матча в студийном формате.

Для NAVI эта победа стала уже 6 в серии против французской команды G2. Также NAVI обыгрывала коллектив почти полтора года назад на аналогичном турнире — в финале IEM Katowice 2020. По словам Городенского, у NAVI есть понимание, как обыгрывать G2. Также игроки психологически знают, что это преодолимая преграда.

По поводу изменения регламента проведения игр в связи с COVID-ситуацией, Городенский рассказал, что ничего особенного не произошло — игры в студии проходили по стандартной схеме. Правда, первые матчи были в отельных номерах. По словам «B1ad3», это было довольно необычно.

Также Городенский добавил, что NAVI ближе оффлайн-формат.

Андрей «B1ad3» Городенский Тренер Natus Vincere Хочется, чтобы поскорее вернулись матчи на стадионах со зрителями. За этим будущее. Но когда это будет, неизвестно.

18 июля состоялся финал IEM Cologne 2021. Победу на турнире одержала команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive. В финале киберспортсмены обыграли французскую команду G2 со счётом 3:0. Украинская команда получила 400 тысяч долларов призовых, а Александр «s1mple» стал самым ценным игроком турнира.