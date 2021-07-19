В России подешевели игры Sony: The Last of Us 2 и Death Stranding

В российских розничных магазинах снизились цены на игры Sony. На это обратили внимание в группе PSprices. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» следят за обновлениями цен в магазинах.
В некоторых магазинах новая цена указана в качестве скидки. Однако администрация PSprices пишет, что, скорее всего, это именно снижение стоимости. Так, например, в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» речи о скидке нет. С чем связано изменение — неизвестно. «Чемпионат» сделал запрос в магазины и российский офис Sony.
The Last of Us Part 2 сейчас стоит 2890 рублей (было — 4490 рублей), Days Gone стоит 2890 рублей (вместо 4490 рублей), Death Stranding — 2890 рублей (было — 4490 рублей), а Ghost of Tsushima сейчас можно приобрести за 3590 рублей (вместо 4490 рублей).
Обновлённые цены доступны в фирменном интернет-магазине Sony, «М.Видео», «Эльдорадо», «СберМегаМаркете», «Яндекс.Маркете», «Ситилинке», «1С Интересе», Корпорации «Центр», GamePark, Sony Centre, OZON, «Онлайн Трейде», WillBerries.
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